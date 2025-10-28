Еще 2 тысячи семей получили выплаты при рождении третьего ребенка в Подмосковье

В Московской области традиционно уделяют особое внимание многодетным семьям. С начала года в регионе по решению губернатора Андрея Воробьева ввели выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

За минувшие 10 лет количество многодетных семей в Подмосковья увеличилось в четыре раза.

«Сегодня в регионе 114 тысяч многодетных семей, где воспитываются 370 тысяч детей. По инициативе губернатора мы усилили меры поддержки и ввели новую выплату при рождении ребенка. Ее уже получили более двух тысяч молодых семей», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

По ее словам, в Московской области намерены и дальше укреплять позитивный тренд на многодетность.

Общая сумма выплат на эту меру поддержки с начала года составила 600 миллионов рублей. Средства положены молодым родителям в возрасте до 35 лет.

С конца лета, чтобы получить выплату, хотя бы один из супругов должен иметь регистрацию в Подмосковье.

Кроме того, необходимо учитывать, что 300 тысяч рублей назначают семьям при регистрации третьего или последующего ребенка в Московской области. Для этого достаточно направить соответствующую заявку через региональный портал государственных услуг не позднее чем через год после рождения младенца.

Заявление на выплату можно оформить по ссылке.