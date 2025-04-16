Еще 2 тысячи рейдов по обеспечению безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье

С начала года на железнодорожных станциях Подмосковья провели около двух тысяч профилактических рейдов. Они были направлены на снижение смертности и обеспечение безопасности.

Сотрудники администраций, а также волонтеры, представители транспортной полиции и народной дружины помогли пресекать нарушения правил поведения на железной дороге, а также провели беседы с жителями и раздали им информационные листовки.

«В прошлом году за аналогичный период было проведено более тысячи мероприятий. Наибольший эффект рейдов и дежурств мы видим в Долгопрудном и Щелкове — там с начала года не зафиксировано ни одного смертельного случая», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Всего с начала года в Подмосковье произошло более 50 смертельных случаев на железной дороге. Из них 27 были связаны с нарушением правил безопасности.

Для снижения смертности в регионе пешеходные переходы, устраняют стихийные тропы, устанавливают камеры и проводят тематические уроки в школах.

Пассажиров призвали не выходить за ограничительную линию на платформах, а также переходить пути только в обустроенных местах.