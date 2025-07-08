Еще 2 тысячи придорожных деревьев привели в порядок в Подмосковье

В Московской области завершился первый этап работ по приведению в порядок придорожных насаждений. Специалисты устранили около двух тысяч дефектов, опилив потенциально опасные деревья.

Особое внимание уделили участкам, где растения закрывали обзор на проезжую часть.

«На региональных дорогах устранили более 400 дефектов, а на муниципальной сети около 1,6 тысячи. Сейчас работы продолжаются в ходе второго этапа, где также выявляются участки, где деревья могут упасть на дорогу во время непогоды и сильного ветра, а также мешают обзору, закрывают знаки и светофоры», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ на региональных трассах выполнен в Мытищах, Шатуре и Одинцовском округе. Больше всего деревьев опилили на муниципальных дорогах в Орехово-Зуеве, Пушкинском округе, Королеве, Сергиевом Посаде и Мытищах.

Работы продолжатся в течение всего лета.