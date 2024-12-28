Еще 2 тысячи многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье

Фото: Фото Минимущества

Свыше двух тысяч многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье с начала года. С августа они также могут выбрать альтернативу и получить денежную выплату. Такой возможностью уже воспользовались свыше трех тысяч человек.

Всего бесплатные земельные участки получили 2047 семей с тремя и более детьми, рассказали в МинимуществаПодмосковья. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, лидерами по этой работе стали Лотошино, Шаховская, Ступино, Серебряные Пруды, Волоколамск и Кашира.

«Всего с момента реализации закона участками обеспечены 37 353 семьи. Этот год не стал также исключением по передаче областной земли в собственность городских округов для дальнейшего формирования и предоставления семьям. Для этих целей муниципалитетам было передано более 392 гектаров», — рассказал он.

Тихон Фирсов добавил, что для обеспечения семей землей Клин получил в собственность 24 гектара, Воскресенск — 10 гектаров, Чехов — 178 гектаров, Раменский — 59 гектаров, Восход — 0,3 гектара, Пушкино — 8,6 гектара, Одинцово — 8,2 гектара, Мытищи — 22,6 гектара. Это позволит обеспечить участками еще 1960 семей.

В этом году в регионе также ввели альтернативу — семьи могут получить денежную выплату взамен недвижимости. Ее размер составляет 400 тысяч рублей. Такую поддержку уже получили 3,9 тысячи семей.

Отправить заявку на оформление выплаты можно по ссылке.

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