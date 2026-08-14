Еще 2 тысячи магазинов Подмосковья проверили на соблюдение правил продажи алкоголя

С начала года в Подмосковье проверили свыше 2,2 тысячи торговых точек на соблюдение правил продажи алкоголя. В ходе рейдов специалисты зафиксировали 308 нарушений и изъяли из нелегального оборота более 7,8 тысячи единиц спиртосодержащей продукции.

Проверочные мероприятия проводят сотрудники Минсельхоза Подмосковья вместе с представителями местных администраций и полиции. Основные инциденты связаны с продажей напитков в зонах запрета, включая дворы жилых домов и территории вблизи школ и больниц. Также выявляли факты продажи алкоголя несовершеннолетним, работу без лицензий, отсутствие подключения к системе ЕГАИС и торговлю в нестационарных павильонах.

«Контроль за соблюдением правил продажи алкоголя — это в первую очередь вопрос безопасности и качества городской среды. В Подмосковье единые требования действуют для всех муниципалитетов, а мониторинг проводится постоянно. Наша задача — своевременно выявлять нарушения, пресекать незаконную продажу и не допускать появления торговых точек с алкоголем там, где это запрещено законом», — отметил глава ведомства Виталий Мосин.

В регионе установлены ограничения по расстоянию от магазинов со спиртным до социальных объектов: от 100 метров до учебных заведений и от 15 до 70 метров до медучреждений. По всем выявленным случаям нарушителям грозит приостановка или аннулирование лицензий, административные дела и официальные предостережения.