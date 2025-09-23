Еще 2 тысячи гектаров борщевика устранили вдоль дорог в Подмосковье

Более двух тысяч гектаров борщевика убрали в Подмосковье вдоль дорог с начала теплого сезона. Территории обрабатывали механическим и химическим способами, чтобы предотвратить распространение сорняка.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели как на муниципальных, так и на региональных дорогах.

«В начале сезона дорожники провели объезд, в ходе которого были выявлены участки с интенсивным зарастанием борщевиком. Наибольший объем этого опасного растения был устранен на региональных дорогах Талдомского округа, где специалисты Мосавтодора обработали 470 гектаров борщевика», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Для уничтожения растения использовали гербициды сплошного действия. Такие вещества воздействуют на сорняк через листья и почву. При этом препарат не проникает в грунтовые воды и не вредит окружающей среде.