Еще 2 тысячи домов в Подмосковье обеспечили газом с января

Сотрудники компании «Мособлгаз» с начала 2025 года подключили к голубому топливу две тысячи домов в регионе. Работы проводили по президентской программе социальной газификации.

Специалисты построили 12 километров новых сетей, чтобы подвести топливо к домам.

«Социальная газификация — это не просто подключение домов к газу, это подключение людей к комфорту, теплу и уверенности в завтрашнем дне. Президентский проект, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Сейчас газ проводят в Пушкино, Клину, Чехове, Наро-Фоминске и других населенных пунктах.

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на сайте «Мосолблгаза».