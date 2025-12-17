Еще 2 тысячи датчиков контроля давления установили на водозаборных узлах Подмосковья

В 2025 году умные датчики установили еще на двух тысячах объектов водоснабжения в Подмосковье. Они дадут возможность специалистам постоянно контролировать важные параметры — давление и температуру.

Так, 2 035 систем мониторинга появились на водозаборных узлах региона, еще 125 — на водопроводных насосных станциях. Современные установки позволяют не только быстро реагировать на обращения жителей, но и прогнозировать аварии.

«Такой механизм на 40% сокращает срок выявления утечек, объем потерь воды и трудозатраты на ликвидацию внештатных ситуаций», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Число датчиков на каждом ВЗУ или ВНС варьируется от количества насосов, электронных задвижек, скважин и трубопроводов.

В следующем году работа по их установке будет продолжена, в планах — оснастить большинство объектов. Сейчас специальные устройства уже работают в Воскресенске, Егорьевске, Реутове, Ступине, Раменском, Волоколамском, Дмитровском, Долгопрудном и других округах.