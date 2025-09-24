Еще 2 тысячи просьб жителей по ремонту и благоустройству исполнили в Наро-Фоминске

Более 2,5 тысячи просьб жителей исполнили в Наро-Фоминске с 2021 по 2025 годы. Они оставляли наказы депутатам в рамках народной программы партии «Единая Россия».

За четыре года по просьбам жителей в Наро-Фоминске построили и модернизировали социальные учреждения, а также благоустроили несколько территорий. На сегодняшний день реализованы все наказы, которые поступили во время избирательной кампании 2021 года.

Так, в 2022 году после капремонта заработал спортивный комплекс «Трудовые резервы».

«После масштабной реконструкции в здании были оборудованы два зала для борьбы, большой зал для гимнастики, а также залы для индивидуальных тренировок», — отметил депутат Мособлдумы Александр Баранов.

Благоустройство провели в парке Победы, а в Верее обустроили пешеходную зону на территории городища.

Кроме того, отремонтировали Верейскую поликлинику, несколько школ и детских садов, центральную библиотеку. Новый облик получили лесопарки и набережная реки Нара.

Работы по сбору наказов жителей продолжаются. В следующем году по их просьбам планируют привести в порядок Наро-Фоминскую СОШ № 6 и Ново-Ольховскую школу.