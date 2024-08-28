Еще 2 стоматолога пополнили штат больницы в Раменском

Два врача-стоматолога пришли работать в больницу Раменского округа. Специалисты переехали в Подмосковье из Кисловодска.

Татьяна Ванникова может и пломбу поставить, и пульпит вылечить, и удалить молочный зуб. Опыт у стоматолога большой — почти 40 лет. Сейчас ее пациенты — это жители села Речицы Раменского городского округа. В Подмосковье Татьяна приехала из Кисловодска.

В коллективе хорошо приняли нового специалиста. Работы много, идут и пожилые, и молодые. О том, что курортный город променяла на подмосковную глубинку, Татьяна Ванникова не жалеет.

Вместе с Татьяной с Кавказа в Подмосковье приехал ее сын Андрей. Он тоже стоматолог.

По словам врачей, техническая база в сельской поликлинике ничем не хуже городской. Плюс меры поддержки в виде компенсации аренды жилья, которые предоставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Позже специалисты смогут получить участки по программе «Земля врачам» и другие региональные меры поддержки медиков.

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