Еще 2 спортивных стадиона обустроили в образовательных учреждениях в Серпухове

В Серпухове привели в порядок два спортивных стадиона. Инфраструктура для занятий появилась в школе № 1 в Пущине и в гимназии в Протвине. В обоих учреждениях комплексы не ремонтировали десятки лет.

Теперь спортивные объекты преобразились благодаря губернаторской программе «Открытый стадион». После реконструкции здесь появились площадки для волейбола и баскетбола, теннисные столы, беговые дорожки с резиновым покрытие и комплексы для сдачи норм ГТО. Теперь уроки физкультуры стали еще интереснее и эффективнее.

Стадионы будут доступны для жителей муниципалитета.

Помимо этого, оборудовали спортивные комплексы в школе № 6 и коррекционной школе № 8. Эти изменения создают отличную базу для учебного процесса, открывая новые возможности для массового спорта.