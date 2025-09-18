Еще 2 современные школы построят в Наро-Фоминске

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ подписал соглашение с ФСК Family и МГИМО. Благодаря этому удастся реализовать крупные проекты по развитию образовательной среды в Апрелевке и деревне Мартемьяново.

В Наро-Фоминске застройщик имеет два загородных комплекса. В каждом из них построят школу. На встрече озвучили, что это будут образовательные учреждения нового поколения.

Здание на 350 мест возведут в «Мартемьяново Клаб». В нем разместят мультимедийные и лингафонные классы. Кроме того, сотрудники МГИМО будут проводить там занятия по мировой экономике, математике, иностранным языкам и готовить учеников к поступлению в вуз.

В жилом комплексе «Апрелевка Клаб» построят школу на 830 мест. В ней откроют курс по менеджменту в искусстве.

«Школьникам эти программы дадут мощный образовательный рывок и базу для дальнейшей учебы, и карьеры. А взрослым — новую профессию. Слушателями курсов может стать каждый дипломированный специалист», — прокомментировали в пресс-службе Наро-Фоминска.