Еще 2 социальных объекта построят в микрорайоне Гагарина в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов провел инспекцию строительства социальных объектов в микрорайоне Гагарина города Балашихи, уделив внимание образовательной и спортивной инфраструктуре, а также благоустройству общественных пространств. Первым объектом стала пристройка к школе № 30, рассчитанная на 181 учебное место.

В семи новых классах занятия начнутся в сентябре 2026 года. На стройке задействовано около 35 рабочих. Остекление здания завершено, а фасадные работы планируется закончить к концу августа 2025 года. Инженерные коммуникации монтируются по графику.

«Объект демонстрирует высокую степень готовности. Застройщик активно работает над подключением к системам энергоснабжения. Здание закрыто, что позволяет начать внутреннюю отделку», — отметил Тарас Ефимов.

Второй объект — физкультурно-оздоровительный комплекс на территории школы № 30, реализуемый в рамках частно-муниципального партнерства. Комплекс включает два просторных зала и стадион с беговым полем. С 8:00 до 16:00 здесь будут заниматься школьники, а в остальное время ФОК станет доступен жителям микрорайона на коммерческой основе.

«Мы синхронизировали строительство пристройки к школе и ФОКа, чтобы оба объекта открылись в сентябре 2026 года. Одна часть комплекса предназначена для учеников, другая — для жителей Балашихи», — пояснил заместитель начальника управления строительного комплекса администрации города Павел Вечтомов.

Тарас Ефимов также встретился с жителями микрорайона Гагарина, чтобы обсудить обновление дворовой территории между домами № 17 и № 18. На площади 1970 квадратных метров уже демонтировано устаревшее оборудование, начата подготовка оснований для двух детских игровых площадок. В ближайший месяц здесь заменят бортовой камень, плитку и асфальт, а также проведут озеленение.

Проверка показала, что строительство и благоустройство в микрорайоне Гагарина идут по плану. Новые образовательные, спортивные и общественные пространства сделают жизнь жителей Балашихи комфортнее и разнообразнее. Работы продолжатся под контролем администрации и депутатов.