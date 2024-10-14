Еще 2 случая незаконного сброса строительного мусора пресекли в Богородском округе

Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» продолжают фиксировать несанкционированную утилизацию отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях в Богородском округе. В конце сентября были зафиксированы два случая сброса мусора на площадках на улице Просторная в деревне Исаково, а также на улице Буденного в Балобанове. В обоих случая правонарушители использовали автофургоны для перевозки и выгрузки строительных отходов. Камеры зафиксировали номерные знаки автомобилей. Владельцам транспортных средств выписаны штрафы.

Строительный мусор не относятся к твердым коммунальным отходам и не включен в счет за вывоз мусора. Их нельзя выбрасывать в контейнерные баки и оставлять на территории площадки. Для этого владельцам следует заключить соглашение с лицензированными организациями для утилизации и вывоза таких отходов.

За несанкционированный сброс отходов из транспортных средств предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

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