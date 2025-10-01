Еще 2 сквера благоустроили в Одинцовском округе

Фото: Школьный сквер по улице Текстильная в Высоковске округа Клин / Медиасток.рф

Работы по благоустройству двух общественных территорий провели в Одинцовском округе: в рабочем поселке Большие Вяземы на улице Городок-17 и в поселке Усово-Тупик рядом с домом № 10. Строительство организовали в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Цель проекта — создание комфортных и безопасных пространств для прогулок, активного отдыха и общения жителей с учетом особенностей местной застройки и существующей пешеходной инфраструктуры.

Специалисты заложили новые дорожные тропиночные сети, при этом учли существовавшие народные тропы, чтобы маршруты естественно дополняли и расширяли удобную для горожан сеть перемещений. Также сделали детскую игровую площадку и зону спортивной активности.

Важной частью благоустройства стало внедрение системы наружного освещения. Специалисты установили опоры для уличных фонарей, обеспечивающие безопасность и комфорт вечерних прогулок.

Кроме того, в дальнейшем планируется монтаж системы видеонаблюдения для контроля за участками и повышения уровня безопасности. Общая площадь каждой территории составляет около 0,5 гектара.