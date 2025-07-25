Еще 2 школы отремонтируют в Богородском округе к сентябрю
В поселках Обухово и Зеленый в Богородском округе к началу учебного года отремонтируют две школы. Проекты реализуют в рамках Народной программы партии «Единая Россия» по предложениям местных избирателей.
В центре образования №23 в поселке городского типа Обухово ремонтные работы подходят к концу: завершается отделка помещений и облагораживание пришкольной территории.
Центр образования расположен в здании 1937 года постройки. Сейчас в помещениях укладывают плитку, устанавливают вентиляцию, слаботочные системы, монтируют электропроводку. Как пояснил член Совета депутатов от «Единой России» Владимир Козынченко, после ремонта в школе появится актовый зал и спортзал, которых раньше не было.
«Особое внимание было уделено благоустройству прилегающей территории, с акцентом на безопасность и удобство. Важно также продумать комфортные места для парковки автомобилей и безопасные зоны для высадки детей, когда школьный автобус останавливается, как это сделано возле второго здания центра образования на улице Московской», — пояснил Козынченко.
В школе №29 в поселке Зеленый подрядчики уже выполнили демонтаж 85% старых конструкций. Параллельно они возводят новые стены и штукатурят их. Планируется полностью обновить фасад, внутренние помещения, полы, потолки, инженерные коммуникации и оборудование. Также будет проведен ремонт крыши, входной группы и благоустройство территории.
«На данный момент общая строительная готовность составляет 65%. В ближайшие дни начнется установка пищеблока и будет доставлена мебель. На территории школы создается современное спортивное ядро с беговыми дорожками и площадками для баскетбола и волейбола", – отметил член Совета депутатов от «Единой России» Анатолий Лебедев.
Ранее в рамках предвыборной кампании в Народную программу партии поступило почти полторы тысячи инициатив жителей, касающихся разных сфер жизни Богородского округа.
С 2018 года в Богородском округе по проекту «Новая школа» отремонтировали и построили 26 учебных зданий.