Еще 2 сертификата вручили переселенцам из аварийного жилья в Волоколамске

Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

Жители Волоколамского округа Василий Кузьмин и Юрий Тихонов получили сертификаты по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Теперь они смогут самостоятельно выбрать квартиры в любых новостройках Подмосковья.

Данные сертификаты дают возможность переселенцам из аварийного жилья самостоятельно определять место проживания, не ограничиваясь предложенными вариантами. Они могут приобрести жилье в любом городе Московской области.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что округ является одним из лидеров региона по реализации программы переселения. Первые обладатели сертификатов уже приобрели квартиры в Волоколамске.

Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

Недавно Александр Ковалевский и Галина Спиридонова стали первыми жителями округа, кто воспользовался сертификатами для покупки жилья. Хотя им предоставлялась возможность переехать в любой населенный пункт Подмосковья, они выбрали остаться в Волоколамске.

Их новый дом расположен рядом со школой, магазинами, детскими площадками и другой необходимой инфраструктурой, обеспечивающей комфортную жизнь.

Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

Галина Спиридонова подчеркнула, что за последние годы Волоколамск значительно преобразился, и жить здесь стало приятно и удобно.

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