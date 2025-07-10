Еще 2 сертификата вручили переселенцам из аварийного жилья в Волоколамске

Жители Волоколамского округа Василий Кузьмин и Юрий Тихонов получили сертификаты по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Теперь они смогут самостоятельно выбрать квартиры в любых новостройках Подмосковья.
Данные сертификаты дают возможность переселенцам из аварийного жилья самостоятельно определять место проживания, не ограничиваясь предложенными вариантами. Они могут приобрести жилье в любом городе Московской области.
Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что округ является одним из лидеров региона по реализации программы переселения. Первые обладатели сертификатов уже приобрели квартиры в Волоколамске.
Недавно Александр Ковалевский и Галина Спиридонова стали первыми жителями округа, кто воспользовался сертификатами для покупки жилья. Хотя им предоставлялась возможность переехать в любой населенный пункт Подмосковья, они выбрали остаться в Волоколамске.
Их новый дом расположен рядом со школой, магазинами, детскими площадками и другой необходимой инфраструктурой, обеспечивающей комфортную жизнь.
Галина Спиридонова подчеркнула, что за последние годы Волоколамск значительно преобразился, и жить здесь стало приятно и удобно.
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