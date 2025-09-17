Еще 2 сертификата вручили переселенцам из аварийного жилья в Богородском округе

В администрации Богородского округа руководитель муниципалитета Игорь Сухин вручил сертификаты на жилье двум семьям, проживающим в аварийных условиях. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу в июле 2025 года.

Согласно новым правилам жители ветхого жилья могут получить сертификаты, с помощью которых можно приобрести новые квартиры. В Московской области стоимость одного квадратного метра составляет 174 839 рублей. Это дает возможность выбрать подходящее жилье в любом городе региона, при этом необходимо, чтобы квартира была в новостройке от застройщика.

Богородский округ стал лидером по переселению из аварийного жилья по этой программе. Еще с двумя семьями, которые ранее проживали в доме на проезде Текстильщиков в Старой Купавне, заключили соглашения. Елена Богданова выбрала трехкомнатную квартиру в Старой Купавне, а Александра Бурова приобрела двухкомнатное жилье в Балашихе.

По программе расселения аварийный дом снесут в 2027 году, а на этом месте возведут новые многоквартирные дома. За 2024 год уже семь семей воспользовались сертификатами, что подтверждает эффективность государственной инициативы.