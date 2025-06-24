Еще 2 сертификата по переселению из аварийного жилья вручили в Волоколамске

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова и ее заместитель Анна Агапова вручили два жилищных сертификата по переселению из аварийного жилья. Александр Ковалевский и Галина Спиридонова стали первыми в муниципалитете, кто получил важный документ.

Практика вручения сертификатов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» возобновилась с 1 июня. Это документ, с помощью которого собственники аварийной квартиры могут приобрести новую за счет субсидии, предоставляемой государством.

«С 1 июня 2025 года возобновилась программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья. Практику применения жилищных сертификатов высоко оценил губернатор региона Андрей Воробьев», — отметила Наталья Юрьевна.

Программа значительно расширяет возможности для ее участников. Благодаря сертификату собственники могут самостоятельно выбрать квартиру в любом округе Московской области. Ранее такая возможность распространялась только на муниципалитет, где проживает переселенец.