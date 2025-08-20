Еще 2 семьи в Дмитрове получили ключи от новых квартир

Жилье еще двух семей в Дмитрове признали аварийным, поэтому они получили ключи от новых квартир. Вручение провел глава муниципалитета Михаил Шувалов.

Среди обладателей новой квартиры — семья Скопиных.

«Нам очень понравилось, ждем переезда», — добавили они.

Рабочие сделали чистовую отделку и подключили коммуникации. Дом прошел все проверки. Здесь оборудовали лифты, видеонаблюдение и противопожарную систему, а во дворе установили современные детскую и тренировочную площадки.

«Расположение хорошее. Отопление централизованное. Все коммуникации подведены. Все в рабочем состоянии», — сказал главный инженер САЗ «Формула ремонта» Виктор Гришин.

Отметим, в новый дом переедут более 680 человек по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».