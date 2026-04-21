Еще 2 семьи из Коломны получили жилищные сертификаты

Первые в Подмосковье в 2026 году сертификаты вручили 20 апреля в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Их получили две семьи — жильцы домов на улице Набережной в Коломне и на улице Первомайской в поселке Лесной.

Сертификаты на приобретение жилья и памятные подарки вручила начальник управления имущества и земельных отношений администрации округа Вера Громова.

«Заявления на выдачу жилищных сертификатов подаются с 31 марта 2026 года. По состоянию на 17 апреля у нас уже подано 30 заявлений», — рассказала начальник отдела по учету и предоставлению жилья администрации округа Татьяна Кафтанатий.

Расселение аварийного жилого фонда в Коломне ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». С помощью жилищного сертификата можно приобрести квартиру в новостройке от застройщика в любом муниципалитете Подмосковья.