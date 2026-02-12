Еще 2 самостоя снесут в деревне Подрезово

Два самостоя снесут в деревне Подрезово. Суд признал постройки самовольными и подлежащими сносу. Администрация уже ведет демонтажные работы. Завершить их планируют до конца месяца.

Как рассказали в Мособлархитектуре, общая площадь строений составляла около 600 квадратных метров. Их возвели с нарушением законодательсва, а собственник использовал их в качестве склада и офиса.

«Одноэтажные здания были возведены на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, без получения необходимой разрешительной документации», — рассказали в ведомстве.

Всего в Мытищах 549 недостроев и аварийных домов. Из них 375 уже снесли или привели в опрядок.