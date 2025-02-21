Еще 2 поддельных удостоверения тракториста выявили в Подмосковье

Инспекторы Гостехнадзора из пяти округов Подмосковья провели проверку удостоверений трактористов. Два предъявленных документа оказались поддельными.
Сотрудники управления Гостехнадзора по округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов внимательно изучили удостоверения двух машинистов и не смогли найти подтверждения об их выдаче.
Сведения о поддельных документах передали во 2-й отдел полиции МУ МВД «Ногинское» для дальнейшей проверки.
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