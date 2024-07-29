Еще 2 платформы обновят на Горьковском направлении МЖД в Подмосковье
Остановочный пункт Казанское Горьковского направления МЖД реконструируют в Подмосковье. Работы проверил Главгосстройнадзор.
ЦППК полностью обновит пассажирскую инфраструктуру остановочного пункта. Строители уже выполнили основную часть работ и приступили к благоустройству прилегающей территории.
На платформах полностью заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, установили навесы и малые архитектурные формы, построили новые билетные кассы. На самих платформах установили стойки экстренной связи, громкоговорители и динамические табло, провели современное светодиодное освещение. Для инвалидов построили пандусы со специальным нескользящим покрытием.
Полностью завершить реконструкцию планируется в сентябре.
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