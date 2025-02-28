Еще 2 пешеходных перехода на улицах Октября и Кирова обустроят в Реутове

На двух улицах Реутова появятся пешеходные переходы с искусственными неровностями. Их оборудуют рядом с социально значимыми объектами.

В администрации Реутова прошло заседание комиссии по обеспечению дорожного движения. Было принято решение оборудовать два пешеходных перехода на улицах Октября и Кирова.

«Новые переходы будут оснащены искусственными неровностями, современной разметкой, дорожными знаками и — при необходимости — светофорами. Это сделает перемещение пешеходов более комфортным и безопасным. Работы по обустройству начнутся в ближайшее время и будут завершены в кратчайшие сроки», — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов.

На улице Октября пешеходный переход появится вблизи дома № 52 и социально значимых объектов. Местные жители уже просили администрацию организовать здесь безопасное пересечение проезжей части.

На улице Кирова пешеходный переход расположится у дома № 15, школы и торговых точек. Он станет важным элементом безопасности, ведь в этой части города часто ходят школьники, родители с детьми и пенсионеры.

Администрация Реутова напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов.