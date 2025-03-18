Еще 2 пешеходных перехода через железную дорогу построят в Одинцове в 2025 году

Строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу продолжают в Одинцове. Рабочие начали возводить конструкции со стороны жилого комплекса «Рублевский».

Строители уже завершили установку свай на переходе, который соединит ЖК и поселок Новоивановское.

«На переходе между улицами Баковской и Вокзальной приступили к переустройству инженерных коммуникаций и устройству свай под опоры и башни-сходы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Первый переход появится между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково», а второй – между улицами Баковская и Вокзальная. Их откроют в конце 2025 года.