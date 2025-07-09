Еще 2 переселенца из аварийного жилья получили новые квартиры в Волоколамске

Жилищные сертификаты на покупку новых квадратных метров вручили Александру Ковалевскому и Галине Спиридоновой 24 июня. Они стали первыми, кто приобрел благоустроенные квартиры.

Выдача сертификатов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» возобновилась с 1 июня 2025 года. Спустя всего пару недель после получения документа Галина и Александр переехали в свои квартиры в новостройке. Недвижимость можно было приобрести в любом городе Подмосковья, но оба предпочли остаться в Волоколамске.

«Место им очень нравится — в шаговой доступности находится школа, во дворе — удобные детские площадки. Есть вся необходимая инфраструктура

для комфортной жизни», — рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она поздравила новоселов и вручила им небольшие подарки.