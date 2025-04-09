Еще 2 перехода через ж/д пути построят в Одинцове к концу 2025 года

В Одинцове продолжают строительство двух надземных пешеходных переходов. Они будут оборудованы лифтами и устройствами для удобства маломобильных жителей и гостей округа.
Переход возводят между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково». Он соединит поселок Новоивановское и жилой комплекс «Рублевский». Рабочие уже начали сборку металлоконструкций, подготовку территории для установки фундамента со стороны Минского шоссе, а также перенос инженерных коммуникаций.
«Параллельно в Одинцове строится еще один надземный пешеходный переход — между улицей Баковской и улицей Вокзальной», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
Движение по двум переходам планируют открыть в конце года. Свыше 14 тысяч человек получат возможность безопасно и комфортно пересекать железнодорожные пути.
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