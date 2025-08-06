Еще 2 педагогам в Истре вручили жилищные сертификаты

Истринские учителя победили в конкурсном отборе «Социальная ипотека». В Доме правительства Московской области преподавателю математики из школы № 2 Христине Бабенковой и педагогу начальных классов Покровской школы Ирине Чумаковой торжественно вручили сертификаты на приобретение жилья.

Также в этот день еще 71 специалист в области образования получил сертификаты. Как отметили учителя из Истры, администрации школ поддерживали их на всех этапах отбора, поэтому участницы смогли получить долгожданные документы.

Напомним, программа «Социальная ипотека» предоставляет гражданам возможность улучшить свои жилищные условия. Обладатели сертификатов получают половину стоимости жилья сразу, а оставшуюся сумму выплачивают в течение десяти лет. Среди требований к участникам: стаж работы, возраст, наличие квалификационных категорий и отсутствие в собственности жилья.