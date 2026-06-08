Еще 2 овощехранилища построят в Солнечногорске

В Солнечногорске планируется строительство двух современных овощехранилищ. Реализация проектов позволит увеличить объемы хранения сельскохозяйственной продукции и обеспечить жителей Подмосковья свежими овощами в течение всего года.

Проект реализует компания «Транс-капитал-проект», уже получившая необходимую разрешительную документацию для начала строительства. Новые объекты станут частью инфраструктуры агропромышленного комплекса региона и помогут повысить эффективность хранения урожая, особенно в период между сезонами.

Каждое овощехранилище будет рассчитано на единовременное размещение до трех тысяч тонн продукции. Общий объем инвестиций в создание комплекса составит 120 миллионов рублей. Благодаря появлению новых мощностей производители смогут дольше сохранять выращенные овощи без потери качества и своевременно поставлять их в торговые сети.

На объектах планируют использовать современные технологии хранения, позволяющие поддерживать оптимальные условия для различных видов овощной продукции. Это поможет сократить потери урожая, увеличить сроки реализации продукции и повысить экономическую эффективность сельхозпредприятий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что развитие складской инфраструктуры остается одним из ключевых направлений поддержки аграрного сектора. Новые мощности позволят укрепить систему продовольственного обеспечения региона и создать дополнительные возможности для производителей.

По данным ведомства, по итогам 2025 года совокупная вместимость овоще- и картофелехранилищ в Подмосковье превысила 724 тысячи тонн. В течение 2026 года этот показатель планируется увеличить еще на 52 тысячи тонн за счет реализации новых инвестиционных проектов в сфере хранения сельскохозяйственной продукции.