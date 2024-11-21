Еще 2 новых трактора для лесных работ приобрели в Подмосковье

Еще два трактора закупили в Подмосковье для проведения лесных работ. Их будут использовать во время санитарных рубок, подготовки почвы к посадкам и очистки территорий.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, один из тракторов оснащен передним лесным толкателем, а второй — погрузчиком с бревнозахватом. По словам главы комитета Евгения Агулова, такая надежная и функциональная техника нужна для проведения разного типа работ.
Все тракторы оснащены системами контроля ГЛОНАСС.
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