Еще 2 новых светофора установили в Ленинском округе
В Подмосковье продолжают оптимизировать дорожное движение. На прошлой неделе специалисты «Мосавтодора» установили два новых светофора в поселке Развилка в Ленинском округе.
Сотрудники Центра безопасности дорожного движения, в свою очередь, настроили новые режимы работы светофоров в двух округах.
В Лобне на пересечении улицы Ленина и Букинского шоссе добавили утреннюю и вечернюю программы. Возле деревни Калиново в городском округе Серпухов — новые режимы для выходных дней.
Работники ЦБДД следят за движением автомобилей и при необходимости корректируют работу светофоров.
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