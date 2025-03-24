Еще 2 новых светофора установили в Ленинском округе

В Подмосковье продолжают оптимизировать дорожное движение. На прошлой неделе специалисты «Мосавтодора» установили два новых светофора в поселке Развилка в Ленинском округе.

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения, в свою очередь, настроили новые режимы работы светофоров в двух округах.

В Лобне на пересечении улицы Ленина и Букинского шоссе добавили утреннюю и вечернюю программы. Возле деревни Калиново в городском округе Серпухов — новые режимы для выходных дней.

Работники ЦБДД следят за движением автомобилей и при необходимости корректируют работу светофоров.