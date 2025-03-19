Новые комфортабельные автобусы вышли на маршрут № 330, соединяющий Зарайск и Котельники. В каждом транспортном средстве смогут разместиться до 50 пассажиров.

Техническое состояние каждого автобуса перед началом работы внимательно проверяют, а в конце дня салоны тщательно убирают.

«На маршрут № 330 Зарайск — Котельники вышли два новых автобуса марки Foton-ЛиАЗ. Они предназначены для работы на междугородних рейсах», — рассказал руководитель производственной базы «Мострансавто» Николай Раков.

По его словам, пассажиры благодарят сотрудников компании за хорошее содержание и работу машин.