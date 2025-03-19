Новые комфортабельные автобусы вышли на маршрут № 330, соединяющий Зарайск и Котельники. В каждом транспортном средстве смогут разместиться до 50 пассажиров.
Техническое состояние каждого автобуса перед началом работы внимательно проверяют, а в конце дня салоны тщательно убирают.
«На маршрут № 330 Зарайск — Котельники вышли два новых автобуса марки Foton-ЛиАЗ. Они предназначены для работы на междугородних рейсах», — рассказал руководитель производственной базы «Мострансавто» Николай Раков.
По его словам, пассажиры благодарят сотрудников компании за хорошее содержание и работу машин.
Двор у дома № 3 на Станционной улице в Мытищах благоустроят в 2025 году
Мемориальную доску герою СВО открыли в школе в Дмитровском округе
Уголовные дела завели против двух поджигателей мечети в Серпухове
Тендер на модернизацию площадок для выгула собак объявили в Реутове
«Важный шаг». Глава «Защитников Отечества» в Подмосковье Ермакова — о новой кадровой программе для бойцов СВО
Двух мужчин, организовавших производство наркотиков, задержали в Ленобласти
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте