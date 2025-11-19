Еще 2 новых автобуса вывели на маршруты в Богородском округе

Богородскому округу передали еще два автобуса марки ЛИАЗ. Новые безопасные машины с комфортабельным салоном вывели на маршруты № 4 «Вокзал — Черноголовский пруд — площадь Ленина — Вокзал» и № 322 Ногинск (Вокзал) — Москва (метро Партизанская).

Ранее губернатор Андрей Воробьев передал «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ. В планах — поэтапная замена транспорта на новые образцы отечественного производства: ЛиАЗ, ГАЗ, «Волгабас».

Всего в этом году в Подмосковье на линии выйдут 428 новых автобусов — уже 264 работают, а до конца ноября поступят оставшиеся 144. Столь масштабная программа модернизации стала возможна благодаря поддержке Минпромторга и Правительства России. Регулярное пополнение автопарка связано с увеличением пассажиропотока в регионе. Чтобы справиться с нагрузкой, работа ведется сразу в нескольких направлениях — запускаются новые маршруты, сокращаются интервалы ожидания транспорта, внедряются цифровые решения.

Особое внимание уделяется привлечению кадров, поскольку в разы возросла потребность в водителях автобусов. Для этого создаются благоприятные условия для работы персонала. Водителям автоколонны предполагается широкий соцпакет, возможность профессионального обучения, путевки в санатории и детские лагеря отдыха, большие отпуска и высокая зарплата.