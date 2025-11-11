Еще 2 новых автобуса передали школам в Сергиевом Посаде

Два новых автобуса передали школам № 4 и № 15 в Сергиево-Посадском округе благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В транспорте улучшили систему безопасности и установили комфортные кресла.

Теперь ученики школы № 4, проживающие в деревнях Хребтово и Федорцово, спокойно добираются до образовательного учреждения в деревне Торгашино с сопровождающей Валентиной Бухаровой.

Второй автобус проходит техосмотр, а после будет возить детей из деревни Путятино в школу № 15 в деревне Березняки.

Транспорт оборудовали ремнями безопасности, которые крепятся в нескольких местах, удобными креслами и приятным интерьером. Вместимость автобуса — 31 человек.

«Всего в Сергиево-Посадском округе школьные автобусы возят детей по девяти маршрутам в школы № 4 в деревне Торгашино, № 11 в поселке Загорские Дали, № 25 в поселке Лоза, в школу в село Васильевское и в деревню Бужаниново. Благодаря этим транспортным средствам около 400 детей, живущих в деревнях и селах, ежедневно добираются до своих образовательных учреждений», — рассказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского городского округа.