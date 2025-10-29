Еще 2 новые машины пополнили парк Водоканала в Чехове

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Правительства Московской области на базе Водоканала «Жилищно-коммунального хозяйства Чеховского района» появились две каналопромывочные машины. Одна из них будет работать в городе, другая — в сельской местности.

Каналопромывочные машины применяются для профилактической промывки коллекторов от иловых осадков, жиров, посторонних предметов, а также для устранения засоров на внешних канализационных сетях. Новая спецтехника поможет оптимизировать работу бригад Водоканала. Кроме того, ее применение позволит сократить время реагирования на поступающие в аварийно-диспетчерскую службу заявки.

«Обращаю внимание жителей на необходимость соблюдать правила эксплуатации домовых канализационных сетей. Участившиеся случаи засора канализации вызваны, в том числе, ненадлежащей эксплуатацией внутридомовых инженерных сетей. Нетканые салфетки, тряпки и наполнители для кошачьих туалетов чаще всего становятся причиной засоров. Если вовремя их не устранить, прохождение канализационных стоков по трубопроводу будет заблокировано. Устранение засоров — непростой и долгий процесс, он может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от ситуации и масштаба работ», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

В автопарке предприятия также ждут илососную машину.