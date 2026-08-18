Еще 2 новые котельные построят в Зарайске к отопительному сезону

Гидравлические испытания на всех тепловых источниках города подтвердили готовность систем к морозам и помогли выявить скрытые дефекты для своевременного ремонта. Параллельно в городе возводят две современные котельные.

Котельная «Беспятово» на улице Советской придет на смену изношенному объекту 1969 года постройки, от которого зависит тепло в домах около девяти тысяч человек. Проектная мощность новой станции составит 46 МВт.

«Мы видим, что строительство котельной идет полным ходом. Очень надеемся, что следующая зима будет теплой и комфортной. Спасибо, что нас услышали и взялись за это дело», — отметил местный житель Алексей Григорьев.

Котельная «Урицкого» обеспечит бесперебойным теплом и горячей водой 7,5 тысяч жителей и 24 социальных объекта. Ее готовность уже превысила 50%. Запуск запланирован на текущий год. Параллельно со строительством котельных специалисты меняют старые тепловые сети.

«Подготовка к отопительному сезону — одна из главных задач, которую мы решаем в рамках Народной программы „Единой России“», — отметил заместитель главы округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, кандидат в депутаты Московской областной Думы от партии Станислав Шруб.

Он также добавил, что в Зарайске не просто проводят ежегодные проверки, а системно обновляют всю коммунальную инфраструктуру. Старые котельные уже не справлялись с нагрузками, а новые объекты обеспечат стабильное теплоснабжение для тысяч жителей на долгие годы.

В Московской области подготовка к отопительному периоду идет с опережением графика: готовность составляет 65%. К сезону готовят почти 18 тысяч километров сетей водоснабжения и более 10 тысяч километров тепловых сетей.

Из более чем 53 тысяч многоэтажных домов проверено уже более 37 тысяч. Работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства продолжается, и каждый житель может внести свои предложения на сайте или по телефону горячей линии: 8 (800) 200-89-50.