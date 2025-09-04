Еще 2 новые детские игровые площадки открыли в Одинцове

Ярким примером реализации программы губернатора региона Андрея Воробьева стало открытие двух игровых зон в Одинцове — на улицах Говорова и Северной. Детские площадки выполнены в одном стиле и оформлены в тематике «Путешествие».

Каждая из площадок занимает 450 квадратных метров и включает в себя игровые и спортивные элементы. Площадки также оборудованы освещением и видеонаблюдением, что обеспечивает безопасность в любое время суток. Предусмотрели на площадках мягкое резиновое покрытие, которое убережет детей от травм. Рядом установили лавочки и урны.

Открытие получилось настоящим праздником двора — были организованы развлечения и угощения мороженым. Площадки и дальше будут дарить радость и становиться местом дружбы и активных игр. Открытие таких объектов делает города более удобными и комфортными для семей с детьми.