Два незаконных сброса стройотходов предотвратили в Подмосковье

Инспекторы Минэкологии Подмосковья предотвратили две попытки незаконного сброса стройотходов в Павловском Посаде и Химках. Всего за неделю в регионе выписали 29 тысяч рублей штрафов за такое нарушение.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, один из случаев произошел вблизи деревни Бывалино. На месте работала спецтехника, полиция задержала один автомобиль.

Кроме того, на этом неделе специалисты пресекли незаконный сброс мусора в Химках. На штрафстоянку переместили шесть машин: два самосвала, два экскаватора и два погрузчика.

«Специалистом аккредитованной лаборатории были отобраны пробы отходов и рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде, который составил более 13 миллионов рублей», — сказал министр.

Всего за неделю нелегальные перевозчики получили штрафы на общую сумму 729 тысяч рублей. Большинство нарушителей выявили при помощи камер. Ежедневно за этим наблюдают более двух тысяч устройств с искусственным интеллектом.

«Они отслеживают грузовики без необходимых документов на провозку стройотходов, после чего ведомством собственникам транспортных средств, которыми могут являться и компании, высылаются постановления об административных правонарушениях», — напомнил Тихон Фирсов.

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