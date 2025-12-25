Еще 2 населенных пункта газифицировали в Коломне

Природный газ пришел в деревню Щепотьево и село Большое Колычево. Первым голубое топливо поступило в дом старосты деревни Ирины Полибиной.

Для жителей деревни — это настоящий новогодний подарок. 22 декабря работники Коломенской газовой службы запустили в Щепотьеве газораспределительный пункт. Теперь специалисты отправятся по частным домовладениям, чтобы голубое топливо пришло непосредственно в дома жителей деревни.

Газификация Щепотьева началась с февраля 2025 года. Был проведен ряд больших мероприятий, учитывая стройку распределительного газопровода протяженностью 10 километров, установку газорегуляторного пункта, проектно-изыскательские работы. На данный момент в деревне подано 78 заявок, заключено 78 договоров, выполнено 75 монтажей внутри, до границ земельного участка.

Газификация деревни Щепотьево стала возможна благодаря губернаторской программе, строительно-монтажные работы в населенном пункте провели осенью, после чего голубое топливо стало доступно для 200 домовладений. Почти в 80 из них газ пустят уже в ближайшее время.