Еще 2 населенных пункта газифицировали в Коломне
Природный газ пришел в деревню Щепотьево и село Большое Колычево. Первым голубое топливо поступило в дом старосты деревни Ирины Полибиной.
Для жителей деревни — это настоящий новогодний подарок. 22 декабря работники Коломенской газовой службы запустили в Щепотьеве газораспределительный пункт. Теперь специалисты отправятся по частным домовладениям, чтобы голубое топливо пришло непосредственно в дома жителей деревни.
Газификация Щепотьева началась с февраля 2025 года. Был проведен ряд больших мероприятий, учитывая стройку распределительного газопровода протяженностью 10 километров, установку газорегуляторного пункта, проектно-изыскательские работы. На данный момент в деревне подано 78 заявок, заключено 78 договоров, выполнено 75 монтажей внутри, до границ земельного участка.
Газификация деревни Щепотьево стала возможна благодаря губернаторской программе, строительно-монтажные работы в населенном пункте провели осенью, после чего голубое топливо стало доступно для 200 домовладений. Почти в 80 из них газ пустят уже в ближайшее время.
Пуска газа ждали и в селе Большое Колычево. Довольно крупный населенный пункт расположен рядом с Щепотьево, внутрипоселковый газопровод протяженностью около четырех километров был построен здесь еще в 2024 году, не хватало только газопровода-источника, к которому можно было бы подключиться. Им как раз и стала газовая сеть в Щепотьеве. В ближайшее время голубой огонек загорится в 52 домах Большого Колычева.
Теперь, когда в населенных пунктах округа в рамках региональной программы уже построены газораспределительные сети, жители могут подключить газ в свои дома по президентской программе «Социальная газификация», в рамках которой трубопровод до границы участка подведут бесплатно. Особые условия есть для льготных категорий граждан: расходы за работу по строительству газовых сетей непосредственно на участке возьмет на себя региональное правительство. Кроме того, льготникам возместят стоимость газового оборудования, компенсация предусмотрена в размере 80 тысяч рублей.