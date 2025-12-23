Еще 2 надземных перехода через ж/д пути построят в Одинцове в 2026 году

В Одинцове подписали новые государственные контракты, которые позволят завершить строительство двух надземных пешеходных переходов через железную дорогу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Один из объектов возведут между станциями Немчиновка и Сколково. Переход свяжет жилой комплекс «Рублевский» с поселком Новоивановское. Второй появится возле пересечения Баковской и Вокзальной улиц.

«На сегодняшний день строительная готовность каждого перехода составляет около 20%. В первом квартале 2026 года подрядчик возобновит строительные работы, а открыть движение по переходам планируем до конца 2026 года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Благодаря новым конструкциям безопасно пересекать железную дорогу смогут свыше 14 тысяч человек.

Предыдущие договоры с подрядчиками пришлось расторгнуть из-за нарушений строительных норм, срывов сроков и медленного темпа работ. Эти компании внесли в реестр недобросовестных организаций Федеральной антимонопольной службы. В ближайшие несколько лет они не смогут участвовать в государственных закупках.

Будущие надземные пешеходные переходы выполнят по региональному стандарту: конструкции будут застеклены, оснащены лифтами и адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Прилегающие к ним пешеходные зоны благоустроят.