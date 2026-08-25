Еще 2 музея открыли в Павловском Посаде

Культурные пространства появились 22 августа ко Дню города. Среди них — обновленный музей истории русского платка и шали и новый музей музыкальных инструментов.

Площадки разместились в одном здании на улице Интернациональной, дом № 34. Объединение двух музеев под одной крышей позволило создать настоящую точку притяжения, где традиции встречаются с современным подходом.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов вместе с депутатом Московской областной Думы Линарой Самединовой приняли участие в открытии.

Экспозиция музея истории русского платка и шали выросла вдвое, а залы получили современный дизайн и новую концепцию. Каждый зал переосмыслен кураторами — теперь знакомые с детства узоры раскрываются по-новому и помогают прочувствовать связь поколений.

В основе музея музыкальных инструментов — уникальное частное собрание земляка Александра Калугина: более 400 народных инструментов со всего мира. Александр Павлович передал коллекцию в дар округу — этот щедрый жест позволит широкой аудитории прикоснуться к богатому звуковому наследию.

Открытие двух площадок — показатель комплексного подхода к развитию музейной инфраструктуры. Новые пространства будут просвещать, вдохновлять и объединять жителей и гостей округа.