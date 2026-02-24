Еще 2 моста отремонтируют в Серпухове

В Серпухове продолжается капитальный ремонт двух ключевых дорожных объектов — путепровода в деревне Лукино и моста в Бутурлино. Несмотря на погодные условия, подрядчики работают в графике, обеспечивая безопасность и комфорт жителей на десятилетия вперед.

На путепроводе в деревне Лукино завершено бетонирование ригеля опоры № 3, ведется монтаж арматурного каркаса ригеля опоры № 2 и произведена распалубка стоек опоры № 1. Параллельно идут работы по переустройству временной дороги со стороны деревни Лукино и подготовка площадки под стапель № 2 для последующей укрупнительной сборки блоков пролетного строения. Реконструкция проводится по программе Губернатора Московской области.

На мосту в Бутурлино выполняются работы по армированию и установке опалубки под плиту смотрового колодца и плиту колодца отбора проб. Объект обновляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

— Реконструкция дорожной инфраструктуры — это безопасность и комфорт жителей на десятилетия вперед. Подрядчики делают все, чтобы объекты служили долго и не требовали скорых повторных ремонтов, — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Полное завершение всех работ на путепроводах запланировано на 1 сентября 2026 года.