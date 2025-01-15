Еще две молодые семьи из Богородского округа получили жилищные сертификаты

В Богородском округе молодым семьям вручили свидетельства на приобретение жилья. Эдуард и Марина Березовские, а также София Полянская смогут купить квартиру или построить дом.

Торжественное вручение прошло на оперативном совещании в администрации Богородского округа. Важный документ лично передал глава муниципалитета Игорь Сухин. Молодые семьи получат социальную выплату на приобретение готового жилья или строительство дома.

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство утвердили постановлением правительства Московской области «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области „Жилище“ на 2017–2027 годы и утверждении государственной программы Московской области „Жилище“ на 2023–2033 годы».

Получить выплату может молодая семья с ребенком, где один из супругов не является гражданином России, а также неполная семья. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. При этом молодую семью должны признать нуждающейся в жилье в соответствии с Правилами программы и Жилищным кодексом России.