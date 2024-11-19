Еще 2 млрд рублей выделят на программу соципотеки в Подмосковье в 2025 году

С 2016 года в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». В 2025 году на ее реализацию в бюджете региона планируют выделить около 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по строительной политике Олег Гаджиев.

По его словам, в этом году планируется выдать 295 свидетельств, а воспользоваться льготной ипотекой могут медики, учителя, молодые и уникальные специалисты.

Напомним, программа покрывает 50% стоимости жилья как первоначальный взнос, а на протяжении десяти лет регион компенсирует сумму основного долга. В 2025 году на эту поддержку заложено более 1,3 миллиарда рублей для 296 участников.

На компенсацию основного долга в Подмосковье выделят около 755 миллионов рублей для 3,4 тысячи человек, получивших субсидию с 2016 по 2025 годы. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.