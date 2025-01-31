Росреестр Подмосковья подвел итоги работы по учету недвижимости в 2024 году
Подмосковный Росреестр провел больше двух миллионов операций по учету и регистрации недвижимости в 2024 году. Итоги подвели в Министерстве жилищной политики Московской области.
За год на регистрацию ипотеки подано более 146 тысяч заявлений. На регистрацию договоров долевого участия поступило более 61 тысячи заявлений, из которых более 95% — в электронном виде.
Росреестр продолжает работать над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для жителей, бизнеса и органов власти.
Сейчас практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт. Это значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.
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