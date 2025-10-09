Еще 2 медучреждения Подмосковья получили новые аппараты для рентгена

В медицинские учреждения Подмосковья продолжают поступать современные устройства для диагностики. Еще два аппарата для рентгена начали работать в регионе.

Технику получили поликлиника поселка Пролетарский Серпуховской больницы и Психиатрическая больнице № 2 имени В.И. Яковенко в муниципальном округе Чехов. Ее приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Цифровое тяжелое медоборудование позволяет быстрее и точнее проводить диагностику различных заболеваний, что важно для установки точного диагноза и назначения эффективного лечения. На закупку и установку двух новых рентген-аппаратов, а также ремонт кабинетов было направлено более 45 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Психиатрической больнице № 2 имени В.И. Яковенко исследования будут доступны взрослым пациентам, которые проходят стационарное лечение. В Серпухове диагностику смогут пройти не только взрослые, но и дети.

Направление на исследование необходимо получить у лечащего врача. Запись на прием доступна на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через бота в Telegram.