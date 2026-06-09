Еще 2 крупных участка дорог отремонтировали в Яхроме в мае

Ремонтные работы с опережением графика прошли на улицах Ленина (на участке до Большевистской) и Профессиональной. Общая протяженность обновленного покрытия составила 1,55 километра.

Всего в этом году за счет средств муниципального бюджета запланирован ремонт 53 участков дорог общей протяженностью 44 километра. Особое внимание уделят деревне Овсянниково — там планируют капитальный ремонт дороги. Уже уложено более 120 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

5 июня во время объезда главе округа Михаилу Шувалову начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Алексей Гладков доложил, что подрядчики работают оперативно и с соблюдением технологий.

Глава муниципалитета подчеркнул, что качество дорог напрямую влияет на безопасность и комфорт жителей, поэтому ремонт находится на постоянном контроле. В ближайшее время подрядчики приступят к следующим участкам.