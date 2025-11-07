Еще 2 котельные построят в Луховицах до конца года

В Подмосковье продолжается реализация масштабного проекта в сфере теплоснабжения. Специалисты Главгосстройнадзора региона проверили строительство трех котельных в Луховицах.

Объекты критически важны для обеспечения теплом и горячей водой жителей нескольких населенных пунктов.

Запуск двух котельных планируется осуществить до конца 2025 года.

Работы завершили на 70% в Матыра. На объекте мощностью пять мегаватт специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем и прокладкой наружных сетей. После ввода в эксплуатацию надежное теплоснабжение получат около 600 человек.

На 72% выполнены работы в поселке совхоза «Орешково», где возводят котельную мощностью 3,5 мегаватт. Строительные бригады монтируют дизель-генераторную установку. Объект начнет работать в конце будущего года, что позволит обеспечить комфортные условия для 400 жителей поселка в отопительный сезон.

Что касается третьей котельной в поселке совхоза «Астапово», то ее ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал следующего года. Готовность объекта мощностью пять мегаватт оценивается в 65%. После завершения строительства он станет гарантом бесперебойного снабжения теплом почти для тысячи потребителей.

Всего в Луховицах строят шесть новых котельных.

Работы проводят по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на период 2023–2028 годов». Средства выделяют из бюджета региона при софинансировании из бюджета округа.