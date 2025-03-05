Еще 2 корпуса в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове поставили на кадастр

Два корпуса жилого комплекса «Прибрежный парк» в Домодедове поставили на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на жилье и записать детей в школу.

В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что в домах обустроили разные варианты квартир — от студий до четырехкомнатных. Во всех помещениях выполнена чистовая отделка. В подъездах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок.

На первых этажах корпусов откроют магазины, пункты выдачи заказов и аптеки.

«Прибрежный Парк» находится в девяти километрах от МКАД по Каширскому шоссе. Сейчас он состоит из 18 жилых корпусов. Кроме того, там уже построили детский сад на 300 мест и приступили к возведению еще одного дошкольного учреждения для 150 детей и школы на 1560 учеников.